Ospedali sotto pressione, Torrette è al limite con 103 ricoverati Covid. Marche sempre sopra soglia 600 pazienti (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA Sei ricoverati in meno rispetto a ieri nelle strutture marchigiane, ma l'ospedale regionale di Torrette continua ad essere in trincea con una saturazione ormai al limite. Sono 64 i malati di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA Seiin meno rispetto a ieri nelle strutture marchigiane, ma l'ospedale regionale dicontinua ad essere in trincea con una saturazione ormai al. Sono 64 i malati di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali sotto Ospedali sotto pressione, Torrette è al limite con 103 ricoverati Covid. Marche sempre sopra soglia 600 pazienti Sono 18 invece dimessi dagli ospedali in 24ore. Intanto, emerge dai dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione, gli ospiti di strutture territoriali passano a 192 (+1) mentre gli assistiti nei ...

Cortina: oltre 22 mila tamponi, concluso servizio Suem ... istituito in centro a Cortina, presso il quale hanno lavorato, sotto la direzione della Prefettura,... La Direzione Medica dell'Ulss Dolomiti ha preparato per ogni evidenza gli ospedali di Pieve di ...

Sono 18 invece dimessi dagli ospedali in 24ore. Intanto, emerge dai dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione, gli ospiti di strutture territoriali passano a 192 (+1) mentre gli assistiti nei ...