Osimhen non ha ricordi dell'infortunio. La reazione dell'attaccante del Napoli al risveglio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono state ore di grande paura per le condizioni di salute di Osimhen, l'attaccante del Napoli è stato vittima di un bruttissimo infortunio, nella sfida contro l'Atalanta ha sbattuto violentemente la testa contro il terreno di gioco, immediato l'intervento dei sanitari ed il trasferimento in ospedale. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 4-2 per la squadra di Gasperini, vantaggio nella ripresa firmato da Zapata, poi il pareggio di Zielinski. Si scatenano i padroni di casa con Gosens e Muriel, un autogol dell'esterno riapre i giochi, a chiudere i conti è stato Romero. Le condizioni di Osimhen L'attaccante Osimhen ha trascorso una notte tranquilla dopo il ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII°di Bergamo. Il calciatore è ancora in osservazione, ma a breve dovrebbe essere dimesso. La tac ...

