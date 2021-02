Ornella Muti: “Mia figlia positiva al Covid, sono preoccupata” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ornella Muti si confessa e svela di essere preoccupata per sua figlia Carolina, risultata positiva al Coronavirus. La diva è intervenuta in diretta a Domenica In, rivelando di essere molto spaventata. La secondogenita dell’attrice infatti è in isolamento dopo essere stata contagiata dal virus. Frutto dell’amore di Ornella Muti per Federico Fachinetti, Carolina è mamma di due bambini ed è molto legata ai fratelli Andrea e Naike Rivelli. “sono terrorizzata, non si può vivere così – ha spiegato la diva a Mara Venier -. sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 febbraio 2021)si confessa e svela di essereper suaCarolina, risultataal Coronavirus. La diva è intervenuta in diretta a Domenica In, rivelando di essere molto spaventata. La secondogenita dell’attrice infatti è in isolamento dopo essere stata contagiata dal virus. Frutto dell’amore diper Federico Fachinetti, Carolina è mamma di due bambini ed è molto legata ai fratelli Andrea e Naike Rivelli. “terrorizzata, non si può vivere così – ha spiegato la diva a Mara Venier -.molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti ...

Italia_Notizie : Ornella Muti: “Mia figlia ha il Covid. Sono terrorizzata, non si può vivere così” - clikservernet : Ornella Muti: “Mia figlia ha il Covid. Sono terrorizzata, non si può vivere così” - Noovyis : (Ornella Muti: “Mia figlia ha il Covid. Sono terrorizzata, non si può vivere così”) Playhitmusic - - louiscyfere : Ornella Muti preoccupata per la figlia: 'Sono terrorizzata, non si può vivere così' - GossipItalia3 : Ornella Muti preoccupata per la figlia: “Sono terrorizzata, non si può vivere così” #gossipitalianews -