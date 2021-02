Ornella Muti: “Mia figlia ha il Covid. Sono terrorizzata, non si può vivere così” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ornella Muti è stata ospite in collegamento dell’ultima puntata di Domenica In e, proprio nello spazio dedicato all’anniversario della scoperta del cosiddetto “paziente 1” di Covid a Codogno, ha rivelato di essere molto preoccupata per sua figlia Carolina, risultata positiva al virus proprio in questi giorni. “Mia figlia Carolina, la più piccola, è positiva – ha spiegato l’attrice -. Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno“. “Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”, ha proseguito Ornella Muti, spiegando che ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stata ospite in collegamento dell’ultima puntata di Domenica In e, proprio nello spazio dedicato all’anniversario della scoperta del cosiddetto “paziente 1” dia Codogno, ha rivelato di essere molto preoccupata per suaCarolina, risultata positiva al virus proprio in questi giorni. “MiaCarolina, la più piccola, è positiva – ha spiegato l’attrice -.molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno“. “Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”, ha proseguito, spiegando che ora ...

