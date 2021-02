Operazione contro la mini “Terra dei Fuochi”, Legambiente: “Risposta politica è carente” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“È urgente affiancare alla Risposta giudiziaria, che in questi anni ha portato dei buoni risultati, una Risposta politica-istituzionale ancora troppo carente“. Con queste parole, Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania commenta, in una nota, l’Operazione dei carabinieri che ha smantellato un’organizzazione criminale che seppellivano rifiuti tossici nella Piana del Sele. “L’Operazione di oggi è l’ulteriore conferma come le risorse ambientali rimangono ad alto rischio di predazione ecocriminale – si legge nel comunicato stampa – Siamo ancora in attesa che inizi concretamente con tempi e regole certe la bonifica del territorio, di azioni concrete per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti che fermino quei “tour” che da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“È urgente affiancare allagiudiziaria, che in questi anni ha portato dei buoni risultati, una-istituzionale ancora troppo“. Con queste parole, Mariateresa Imparato, presidenteCampania commenta, in una nota, l’dei carabinieri che ha smantellato un’organizzazione criminale che seppellivano rifiuti tossici nella Piana del Sele. “L’di oggi è l’ulteriore conferma come le risorse ambientali rimangono ad alto rischio di predazione ecocriminale – si legge nel comunicato stampa – Siamo ancora in attesa che inizi concretamente con tempi e regole certe la bonifica del territorio, di azioni concrete per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti che fermino quei “tour” che da ...

MargheBettoni : Grazie a @mastrobradipo e @repubblica per aver ripreso la nostra inchiesta sul Crimine di Germania e sull'operazion… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Nuova operazione in #Turchia contro presunte cellule dell'Isis. Le unità antiterrorismo della polizia hanno arrestato st… - ultimenotizie : Nuova operazione in #Turchia contro presunte cellule dell'Isis. Le unità antiterrorismo della polizia hanno arresta… - notiziedabruzzo : Reati contro la Pubblica Amministrazione, operazione dei carabinieri a #Celano. - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Aversa. Questa mattina, nell’ambito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Ca… -