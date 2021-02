Open Fiber, investimento da 6,3 mln per fibra ultraveloce a Castellammare di Stabia (Di lunedì 22 febbraio 2021) La fibra ottica ultraveloce accende la Città delle Acque. Grazie a un investimento diretto di circa 6,3 milioni di euro, Open Fiber sta infatti realizzando a Castellammare di Stabia una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 94 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e “a prova di futuro”. L’obiettivo, si legge in una nota, è raggiungere 18.200 tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa). I lavori procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del Comune di Castellammare di Stabia, un proficuo rapporto evidenziato dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Laotticaaccende la Città delle Acque. Grazie a undiretto di circa 6,3 milioni di euro,sta infatti realizzando adiuna infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 94 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura,e “a prova di futuro”. L’obiettivo, si legge in una nota, è raggiungere 18.200 tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (To The Home,fino a casa). I lavori procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del Comune didi, un proficuo rapporto evidenziato dalla ...

