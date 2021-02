Open Fiber, investimento da 6,3 mln per fibra ultraveloce a Castellammare di Stabia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – La fibra ottica ultraveloce accende la Città delle Acque. Grazie a un investimento diretto di circa 6,3 milioni di euro, Open Fiber sta infatti realizzando a Castellammare di Stabia una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 94 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e ‘a prova di futuro”. L’obiettivo, si legge in una nota, è raggiungere 18.200 tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa). I lavori procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del Comune di Castellammare di Stabia, un proficuo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Laotticaaccende la Città delle Acque. Grazie a undiretto di circa 6,3 milioni di euro,sta infatti realizzando adiuna infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 94 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura,e ‘a prova di futuro”. L’obiettivo, si legge in una nota, è raggiungere 18.200 tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (To The Home,fino a casa). I lavori procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del Comune didi, un proficuo ...

