Omicidio di Genova, il padre di Clara Ceccarelli aveva tentato di avvisarla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il padre anziano aveva cercato di dissuaderla dal frequentare quell'uomo, ma non era mai riuscito nell'intento. Le parole distrutte di un padre che ha perduto la figlia, quelle passeggiate lente, ma belle, verso il negozio, per proteggerla da quell'orco che la tormentava costantemente. Sergio, l'anziano padre di Clara di 84 anni ha perso la figlia, ma continua a ricordarla in modo particolare, come solo un padre sa fare: "Quando potevo, facevamo il tragitto insieme. Mi teneva per il braccio, facevamo passeggiate lente ma belle. Io poi mi sedevo sulla panchina davanti al negozio e aspettavo che finisse". È stata uccisa da quell'uomo che non la lasciava in pace, che la tormentava in qualsiasi modo: "Le dissi subito che quel Renato non mi piaceva. Hanno detto che ha il ...

