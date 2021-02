Omar Rizzato, imprenditore veneto, si spara alla testa nella sua azienda: da un anno non lavorava (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un’altra vittima del Covid e delle chiusure che hanno accompagnato questo anno di crisi pandemica. Ne dà notizia in prima pagina La Verità: Omar Rizzato, 41 anni, titolare di una società che organizzava concerti ed eventi, si è sparato alla testa nella sede della sua azienda a Cinto Euganeo (Padova). Non lavorava da mesi, causa distanziamento sociale. Un anno di mandati introiti, Una progressiva disperazione che alla fine lo ha condotto al gesto estremo. “La sua ditta, la Hubble – scrive La Verità – era specializzata negli allestimenti per concerti, fiere e matrimoni. «Tutto il materiale viene noleggiato, trasportato, montato e smontato in piena autonomia. Dovrete solo godervi la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un’altra vittima del Covid e delle chiusure che haccompagnato questodi crisi pandemica. Ne dà notizia in prima pagina La Verità:, 41 anni, titolare di una società che organizzava concerti ed eventi, si ètosede della suaa Cinto Euganeo (Padova). Nonda mesi, causa distanziamento sociale. Undi mandati introiti, Una progressiva disperazione chefine lo ha condotto al gesto estremo. “La sua ditta, la Hubble – scrive La Verità – era specializzata negli allestimenti per concerti, fiere e matrimoni. «Tutto il materiale viene noleggiato, trasportato, montato e smontato in piena autonomia. Dovrete solo godervi la ...

