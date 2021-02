Oltre 3 milioni e mezzo le dosi somministrate. Circa 1,3 milioni gli immuni. Farmindustria al Mise per valutare la possibilità di produrre vaccini in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono Oltre 3 milioni e mezzo, per la precisione 3.503.767, i vaccini somministrati in Italia dall’inizio della campagna, pare al 74,7 per cento (3.905.460 Pfizer/BioNTech, 244.600 di Moderna e 542.400 di AstraZeneca) delle dosi finora consegnate. Sono, invece, 1.330.468 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose del farmaco anti-Covid, dunque già immuni. La somministrazione, secondo quanto riferisce il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 (qui il report), ha riguardato 2.188.058 donne e 1.315.709 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.204.659 operatori sanitari, 684.339 unità di personale non sanitario, 365.752 ospiti di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono, per la precisione 3.503.767, isomministrati indall’inizio della campagna, pare al 74,7 per cento (3.905.460 Pfizer/BioNTech, 244.600 di Moderna e 542.400 di AstraZeneca) dellefinora consegnate. Sono, invece, 1.330.468 il totale delle persone vaccinate a cui sono statela prima e la seconda dose del farmaco anti-Covid, dunque già. La somministrazione, secondo quanto riferisce il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 (qui il report), ha riguardato 2.188.058 donne e 1.315.709 uomini. Nel dettaglio, lesono statea 2.204.659 operatori sanitari, 684.339 unità di personale non sanitario, 365.752 ospiti di ...

