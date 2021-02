Officina meccanica abusiva, blitz dei carabinieri forestali: sanzioni e sequestri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – Cinquemila euro di sanzione amministrativa al titolare di un’Officina meccanica abusiva, oltre al sequestro dell’attrezzatura per un valore di diverse migliaia di euro e decine di sanzioni amministrative elevate ai clienti. È il bilancio del blitz di un controllo effettuato all’interno di un centro di riparazione autovetture, risultata completamente abusiva, sita in località Coppe, nel territorio del comune di Colliano, dai carabinieri forestali della locale stazione agli ordini del maresciallo Eugenio Pagliuca. A far scattare il controllo dei carabinieri durante un servizio di perlustrazione mirato del territorio in tema di repressione dei reati ambientali e di regolarità dell’attività svolte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – Cinquemila euro di sanzione amministrativa al titolare di un’, oltre al sequestro dell’attrezzatura per un valore di diverse migliaia di euro e decine diamministrative elevate ai clienti. È il bilancio deldi un controllo effettuato all’interno di un centro di riparazione autovetture, risultata completamente, sita in località Coppe, nel territorio del comune di Colliano, daidella locale stazione agli ordini del maresciallo Eugenio Pagliuca. A far scattare il controllo deidurante un servizio di perlustrazione mirato del territorio in tema di repressione dei reati ambientali e di regolarità dell’attività svolte ...

calalaruta : @tempoweb Io lavoravo in una officina meccanica, se mi facevo un pezzo per casa, mi licenziavano, come cambia il mondo del lavoro. - Notiziedi_it : Tartarughe rare trovate in un’officina meccanica: la scoperta - NapoliToday : #Cronaca Tartarughe rare trovate in un'officina meccanica: la scoperta - infoitscienza : Furto in un'officina meccanica. Un arresto e una denuncia | Voce Di Mantova - rosydelpopolo : La portatrice di pane (film 1950) La porteuse de pain Italia, Francia Francia, 1860. Ad Alfortville,Parigi, l'ing.… -