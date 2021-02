Offerta ho mobile: minuti e SMS illimitati, 100GB a 7,99 € (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi ci dedichiamo all’ultima Offerta ho mobile e stiamo parlando proprio della tariffa ho. 7.99 100 GB. Dopo il grande successo della promo, l’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di prolungarla e continuare sottrarre utenti alle concorrenti, in particolare clienti Iliad, Fastweb e altri virtuali. La tariffa è di tipologia operator attack e costa 7,99 euro al mese. Per l’attivazione è necessario raggiungere esclusivamente i rivenditori aderenti, effettuando la portabilità da specifici operatori. L’Offerta Ho, 7,99 100 Giga ha le stesse condizioni dell’Offerta ho. 9,99 sul mercato già da metà del mese scorso, a cambiare è il prezzo che adesso è molto più vantaggioso. Di seguito tutti, ma proprio tutti i dettagli dell’Offerta. GIGA: 100GB di traffico in connettività 4G (download ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi ci dedichiamo all’ultimahoe stiamo parlando proprio della tariffa ho. 7.99 100 GB. Dopo il grande successo della promo, l’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di prolungarla e continuare sottrarre utenti alle concorrenti, in particolare clienti Iliad, Fastweb e altri virtuali. La tariffa è di tipologia operator attack e costa 7,99 euro al mese. Per l’attivazione è necessario raggiungere esclusivamente i rivenditori aderenti, effettuando la portabilità da specifici operatori. L’Ho, 7,99 100 Giga ha le stesse condizioni dell’ho. 9,99 sul mercato già da metà del mese scorso, a cambiare è il prezzo che adesso è molto più vantaggioso. Di seguito tutti, ma proprio tutti i dettagli dell’. GIGA:di traffico in connettività 4G (download ...

cerco_lavoro : Offerte Lavoro programmatore informatico: Wings mobile, azienda operante nel settore telefonico, informatico ed ele… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro addetto sala gesso/protesi mobile/lavorazione metalli/modellazione cera: Odontotecnica Camisano cerc… - infoitscienza : Vodafone: aumento di prezzo per alcune offerte mobile. Il cambio offerta con più Giga è gratuito -… - mondomobileweb : Vodafone: aumento di prezzo per alcune offerte mobile. Il cambio offerta con più Giga è gratuito - TelefoniaTech : Vodafone: aumento di prezzo per alcune offerte mobile. Il cambio offerta con più Giga è gratuito -