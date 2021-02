Nuovo DPCM Draghi in arrivo il 6 marzo: proroga divieto di spostamenti tra regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivano importanti novità sulle misure che il Governo Draghi dovrà prendere per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, e nel prossimo DPCM che dovrebbe arrivare dal 6 marzo pare molto probabile la proroga del divieto di spostamento tra regioni che scade il 25 febbraio: potrebbe durare fino al 31 marzo ma non si esclude un prolungamento fino al 4 aprile, per coincidere con la Pasqua. Ma la strategia complessiva del Nuovo esecutivo sarà a stretto giro definita con il Nuovo Decreto del presidente del Consiglio (DPCM), dopo quello in scadenza il 5 marzo. Il Nuovo decreto potrebbe prorogare di trenta giorni le limitazioni agli spostamenti. I limiti ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivano importanti novità sulle misure che il Governodovrà prendere per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, e nel prossimoche dovrebbe arrivare dal 6pare molto probabile ladeldi spostamento trache scade il 25 febbraio: potrebbe durare fino al 31ma non si esclude un prolungamento fino al 4 aprile, per coincidere con la Pasqua. Ma la strategia complessiva delesecutivo sarà a stretto giro definita con ilDecreto del presidente del Consiglio (), dopo quello in scadenza il 5. Ildecreto potrebbere di trenta giorni le limitazioni agli. I limiti ...

