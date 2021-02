Nuovo decreto, dagli spostamenti alle visite: ecco le novità e le date (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il primo Consiglio dei ministri operativo del governo Draghi ha approvato il decreto legge sullo stop agli spostamenti fra le Regioni fino al 27 marzo. Non è però l’unica novità emersa dal vertice: si aggiunge infatti il blocco agli spostamenti in zona rossa verso le abitazioni private. Niente visite a parenti e amici. Diverso il discorso per le zone gialle e arancioni. Fino al 27 marzo è confermato il divieto di spostamenti tra regioni, ma con regole nuove. Mentre nelle zone gialle e arancioni resterà la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata (tra le 5 e le 22, in massimo due persone ma senza limiti per i figli sotto i 14 anni), nelle zone rosse subentra lo stop ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il primo Consiglio dei ministri operativo del governo Draghi ha approvato illegge sullo stop aglifra le Regioni fino al 27 marzo. Non è però l’unicaemersa dal vertice: si aggiunge infatti il blocco agliin zona rossa verso le abitazioni private. Nientea parenti e amici. Diverso il discorso per le zone gie arancioni. Fino al 27 marzo è confermato il divieto ditra regioni, ma con regole nuove. Mentre nelle zone gie arancioni resterà la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata (tra le 5 e le 22, in massimo due persone ma senza limiti per i figli sotto i 14 anni), nelle zone rosse subentra lo stop ...

