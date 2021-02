Nuovo decreto Covid: stop agli spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Approvato in Consiglio dei ministri il Nuovo decreto Covid: tutte le novità e le conferme valide fino al prossimo 27 marzo per “salvare” la Pasqua. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di Leggi su 2anews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Approvato in Consiglio dei ministri il: tutte le novità e le conferme valideal prossimo 27per “salvare” la Pasqua. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato unlegge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di

Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - Corriere : ?? Ecco il nuovo decreto - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - ginugiola : RT @SkyTG24: Nelle zone rosse non sarà più possibile visitare amici e parenti. Le novità del nuovo decreto: - C1Nicola : RT @Altroconsumo: Nuovo rinvio per il passaggio al #mercatolibero dell'energia. Con il decreto #milleproroghe, slitta di un altro anno la f… -