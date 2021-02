Nuovo decreto Covid | spostamento tra regioni vietato fino al 25 marzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo stop agli spostamenti traè stato prorogato di un altro mese. Inizialmente previstoal 25 febbraio, la data di scadenza è stata spostata 30 giorni più avanti più avanti, al 25. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri riunito ieri, per lavorare sul, che per ora ha visto confermata solo la proroga allo stop agli spostamenti. Una decisione presa in virtù dell’incognita varianti, che secondo gli esperti entro un mese sostituiranno il virus che circola ora in Europa. Il divieto ditrasarà applicato a tutte le fasce di rischio: poco importa quindi se il colore della regione è giallo, arancione o rosso:a finenon ci si potrà muovere se non per ...

