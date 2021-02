Nuovo decreto Covid, prorogato fino al 27 marzo lo stop agli spostamenti tra regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza prevista per il prossimo 5 marzo (e già questo è un buon segnale), stamane ha avuto luogo l’apposito Cdm che, di fatto, ha prorogato lo stop agli spostamenti tra le regioni fino al 27 marzo. Le misure e le regole interne al Nuovo decreto Covid, come per il precedente, permettono la possibilità di spostarsi “verso una sola abitazione privata”, purché ubicate nelle regioni gialla arancione. Nuovo decreto: ok alle visite di parenti ed amici ma massimo in due e con minori Per quel che riguarda invece la zona rossa, il Dpcm prevede la possibilità di potersi spostare una sola volta al giorno, sempre nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza prevista per il prossimo 5(e già questo è un buon segnale), stamane ha avuto luogo l’apposito Cdm che, di fatto, halotra leal 27. Le misure e le regole interne al, come per il precedente, permettono la possibilità di spostarsi “verso una sola abitazione privata”, purché ubicate nellegialla arancione.: ok alle visite di parenti ed amici ma massimo in due e con minori Per quel che riguarda invece la zona rossa, il Dpcm prevede la possibilità di potersi spostare una sola volta al giorno, sempre nel ...

