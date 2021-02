Nuovo decreto Covid: in zona rossa stop agli spostamenti verso abitazioni private (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Confermata la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. E’ Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge. Il provvedimento proroga il divieto ditra Regioni fino al 27 marzo. Confermata la regola che limita glilea due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni.in. E’

