Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - zazoomblog : Nuovo decreto Covid: Draghi ha deciso. Ultime notizie cdm terminato - #Nuovo #decreto #Covid: #Draghi - la_staxy : RT @rtl1025: ?? Stop agli #spostamenti in #zonarossa verso #abitazioniprivate. E' la novità che, a quanto si apprende al termine del Cdm da… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi ...Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, illegge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo ...come...Nuovo decreto Covid, in zona rossa vietate visite ad amici e parenti. L'ultimo dpcm del governo Conte sarà in vigore fino al 5 marzo ...coronavirus, stazioni e controlli 6 1 – COVID: OK CDM A DECRETO, STOP SPOSTAMENTI FINO AL 27 MARZO (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di gove ...