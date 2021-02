Nuovo decreto Covid | al via il Cdm

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo stop agli spostamenti tra le regioni per un altro mese, a partire dal 25 febbraio, è al centro del. Il provvedimento è sul tavolo del Consiglio dei ministri, al lavoro stamane per definire le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Nell’incontro che si è svolto ieri sera, il governo ha informato regioni, province e sindaci che la misura sarà applicata a tutte le regioni, a prescindere dalla collocazione in zona rossa, zona arancione e zona gialla. Nella riunione, il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe fatto un quadro -“abbastanza fosco”, apprende l’Adnkronos- della situazione specificando che non si tratta di fare allarmismi. Piuttosto, la constatazione che prima che i vaccini abbiano un effetto tangibile, e mentre si diffondono tre varianti (una delle quali, l’inglese, potrebbe essere ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - zazoomblog : In arrivo il nuovo decreto Covid: ancora stop agli spostamenti tra Regioni - #arrivo #nuovo #decreto #Covid: - zannazyu : RT @marco_gervasoni: Ma esattamente il blocco dello spostamento tra regioni a che serve? A nulla. Pessima questa decisione del nuovo govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

... ma ora le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato unemendamento alMilleproroghe , che sposta la scadenza e offre sei mesi in più agli aventi diritto ...Ed è subito un consiglio dei ministri importantissimo: all'ordine del giorno infatti - come si legge nella convocazione sul sito del governo - unlegge' per far fronte all'emergenza ...Coronavirus, le linee guida del nuovo decreto in arrivo: conferma del blocco degli spostamenti tra le regioni fino a Pasqua e altro ...Coronavirus, in arrivo nuove misure per contenere il contagio. La curva dei contagi da Coronavirus, in Italia, continua ad essere stabile, ma tra esperti e addetti ai lavori c’ ...