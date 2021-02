Nuovo decreto approvato | spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - infoitinterno : Nuovo decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo - AvvAntonioConte : RT @Corriere: Via libera del governo al nuovo decreto: spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

stato prorogato il divieto di spostamento tra le Regioni per 30 giorni, dunque fino al 27 marzo. La norma è contenuta nellicenziato dal Consiglio dei ministri lunedì mattina. Articolo in aggiornamento...pressione sul governo perché l'Agenzia dei lavoratori del transhipment sia inserita nel... Riteniamo che dopo le fasi d'insediamento delGoverno i ministeri competenti, la Regione sarda e ...Ma come stanno le cose nel nostro Paese? La situazione è in continua evoluzione ma un primo quadro è possibile tracciarlo. Secondo il modello sviluppato per il Corriere da Alberto Gerli, ingegnere lau ...Il nuovo Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi dovrà riprendere ... Tutte le info utili a questo link. Ricordiamo che con decreto 499 del 21 aprile del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ...