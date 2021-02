Nuovo cinema italiano, a Roma il primio ciak per "Piove" di Paolo Strippoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese per Piove, il Nuovo film di Paolo Strippoli. Nel cast principale, Fabrizio Rongione, attore feticcio dei fratelli Dardenne, Cristiana Dell'Anna, nota per il suo ruolo nella serie Gomorra, la piccola Aurora Menenti - 7 anni e già 4 lungometraggi in filmografia - e Francesco Gheghi, conosciuto per le sue interpretazioni nei film Io sono tempesta di Daniele Luchetti (2018), Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (2019) e Padrenostro di Claudio Noce (2020). Piove e il trio dei giovani talenti Il primo ciak ha dato il via a un progetto che punta sui giovani talenti provenienti dal Centro Sperimentale di cinematografia di Roma e dalla fucina del Premio Solinas. Il film nasce, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono ufficialmente iniziate ale riprese per, ilfilm di. Nel cast principale, Fabrizio Rongione, attore feticcio dei fratelli Dardenne, Cristiana Dell'Anna, nota per il suo ruolo nella serie Gomorra, la piccola Aurora Menenti - 7 anni e già 4 lungometraggi in filmografia - e Francesco Gheghi, conosciuto per le sue interpretazioni nei film Io sono tempesta di Daniele Luchetti (2018), Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (2019) e Padrenostro di Claudio Noce (2020).e il trio dei giovani talenti Il primoha dato il via a un progetto che punta sui giovani talenti provenienti dal Centro Sperimentale ditografia die dalla fucina del Premio Solinas. Il film nasce, ...

