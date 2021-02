Nuovi treni Eav, De Luca “Rinnovamento continua” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha partecipato, alle officine di via Giacomo Leopardi a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta, alla presentazione dei Nuovi treni Eav per la Cumana. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governatore della Campania Vincenzo Deha partecipato, alle officine di via Giacomo Leopardi a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta, alla presentazione deiEav per la Cumana. pc/red su Il Corriere della Città.

