Nuova Cig, ai giovani professionisti almeno 780 euro al mese e niente contributi per tre anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non prendono la Naspi, l?indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati; e non prendono la DisColl per i collaboratori coordinati e continuativi. I lavoratori autonomi,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non prendono la Naspi, l?indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati; e non prendono la DisColl per i collaboratori coordinati e continuativi. I lavoratori autonomi,...

Notiziedi_it : Nuova Cig, ai giovani professionisti almeno 780 euro al mese e niente contributi per tre anni - Piergiulio58 : Nuova Cig, ai giovani professionisti almeno 780 euro al mese. Niente contributi per 3 anni. - FondazioneStudi : #16febbraio ??Vigilia di #fiducia per il nuovo governo #Draghi ? Cosa succederà a #Milleproroghe #RecoveryPlan… - KenSharo : New post (Fiom Firenze, Bekaert rifiuta la cig e licenzia ) has been published on NUOVA RESISTENZA antifa' - -