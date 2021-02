(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuovo sponsor per la Scuderia. E' stata annunciata in data odierna lacollaborazione con0,0, il nuovo team partner che nelle prossime stagioni sarà "Official Beer" del ...

autosprint : Nuova 'birra' per la #Ferrari: accordo con Estrella Galicia 0,0 ?? - F1Daviderusso : Mattia #Binotto: 'Siamo felici di iniziare questa nuova partnership con Estrella Galicia 0,0 - marchio emergente ne…

Sono certo che con questi ingredienti vivremo insieme grandi momenti che contribuiranno a trasferire la nostra filosofia agli appassionati di birra di tutto il mondo."Alfa Romeo C41, Raikkonen:...... ' Siamo felici di iniziare questa nuova partnership con Estrella Galicia 0,0 " un marchio emergente nel mondo della birra. Condividiamo con il brand spagnolo valori come la ricerca dell'eccellenza, ...Il birrificio con sede a La Coruña si aggiunge all'elenco di sponsor della scuderia di Maranello; aveva già 'seguito' Carlos Sainz nelle avventure in Toro Rosso, Renault e McLaren ...