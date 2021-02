Novant’anni della Vespucci | nocchiera della Marina | “Nave più bella del mondo”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Cordami, manutenzione delle vele, attrezzature, manovre” sono le attività di un nocchiere. Ne ha parlato all’agenzia Dire, per celebrare i 90 anni di Nave Vespucci che ricorrono proprio oggi, la nocchiera della Marina Militare, Francesca Maria D’Amore, che ha ricordato “le tante emozioni” provate il primo giorno in cui è salita a bordo. “Prima di salire su Nave Vespucci avevo appena terminato la navigazione a bordo di un’altra nave. Quando nei vari porti vediamo le persone emozionate dalla sua bellezza e dalla storia che rappresenta, mi rendo conto di quanto sono fortunata”. È composta da “circa 100 nocchieri” la squadra che si occupa della “manutenzione. Lavoriamo- ha sottolineato il Sottocapo D’Amore della Marina Militare- con passione, dedizione e rispetto delle tradizioni che sono il motore della nave”. Per celebrare questi 90 anni di storia ci sarà “un taglio della torta- ha concluso D’Amore- sarà una giornata per stare insieme e festeggiare. Quando mi sono arruolata dopo il diploma avevo chiara la scelta e adesso sono felice”