"Non solo malati terminali". Me la foto del principe Carlo sconvolge il Regno Unito: ore di terrore per il padre Filippo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono gravi le condizioni del principe Filippo di Edinburgo, marito della regina Elisabetta e ricoverato dallo scorso 16 febbraio al King Edward IVV Hospital di Londra. Il Regno Unito e tutta la famiglia reale sono con il fiato sospeso. Filippo è stato ricoverato in seguito a un grave malore e, sul suo conto, trapelano poche indiscrezioni. Per certo, come detto, la situazione è seria, anche in considerazione dell'avanzatissima età del reale: ha infatti 99 anni. E dal Regno Unito, rilanciate da Mattino 5 di Federica Panicucci nella puntata in onda su Canale 5 oggi, lunedì 22 febbraio, arrivano delle immagini davvero toccanti. Infatti, fuori dall'ospedale, è stato intercettato il figlio, il principe Carlo, in visita.

