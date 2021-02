Non ci sono mai state così tante grandi città contendibili e così pochi candidati forti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un calcio di rigore a porta vuota, senza nessuno che lo voglia tirare: appareagli occhi di noi comuni mortali la prossima partita per il governo delle, perché quasi ovunque le poltronealtamente, gli uscenti ammaccati da troppi fallimenti, e tuttavia ovunque i partiti sembrano incerti e prendono tempo, confidando segretamente in un rinvio a settembre causa Covid. A ogni latitudine il problema è lo stesso. Mancano i. I potenziali nomi da mettere in campotroppo fragili per sostenere il confronto con il cimento di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna,dove non puoi spedire a far campagna le seconde file. È una banalità dire che le Amministrative in metropoli...

RobertoBurioni : I dati che arrivano da Israele sono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo graz… - StefanoFeltri : Completamente d'accordo con @stanzaselvaggia : gli insulti di un professore sguaiato e volgare non sono equiparabil… - OndeFunky : Mi è sempre piaciuta questa capacità di @mengonimarco di stare al centro delle cose con pudore e timidezza. La sen… - alycecappellaio : RT @5e5curioso1965: Sappiamo tutti di essere polvere e ombra, ma #nessunoPensa che l'ombra ed il sogno si confondono, o forse sono la stess… - DonovanRogo : RT @jackderoma: Forse, la differenza tra noi che siamo cresciuti con Jeeg robot, capitan Harlock e Mazinga, e i ragazzini che sono cresciu… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono

Fanpage.it

Mentre fuori dall'Europa cinazioni che viaggiano a gran ritmo (con l'esempio di Israele in ...Stati Uniti grazie al piano Biden e il ritmo costante della Gran Bretagna) il vecchio continente...Comunque,sarebbero state viste armi da taglio. Ma chiquesti ragazzini autori di tanta violenza a Prato della Valle? Stiamo parlando di giovani under 18 che frequentano le scuole superiori ...EDGE, gruppo impegnato nello sviluppo di tecnologie che trovano impiego in numerosi settori, tra cui quello della difesa, ha lanciato oggi la sua prim ...In principio "Non ti pago" era solo il titolo di una commedia di Eduardo De Filippo in cui uno sfortunato gestore di banco lotto si rifiutava di pagare una vincita, poi è diventato "Non si paga, non s ...