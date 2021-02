No Man's Sky e il dopo Companions: Sean Murray promette nuovi aggiornamenti per tutto il 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) dopo aver ricevuto un importante aggiornamento legato a Companions, il contenuto che consente di aavere animali da compagnia, lo studio di sviluppo di No Man's Sky sembra ver già le idee chiare riguardo il futuro del gioco nel 2021. Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale, Sean Murray ha annunciato alcuni dettagli: "Gli esploratori di No Man's Sky sono sempre stati attratti dalle strane, vibranti e spesso bizzarre creature che popolano i suoi infiniti mondi. Tuttavia, fino ad ora, le interazioni faccia a faccia con quelle creature sono state relativamente limitate, con amicizie che durano temporaneamente. Volevamo creare un'opportunità per i giocatori di formare legami più profondi e duraturi con la fauna che incontrano durante il loro viaggio. Iniziare il 2021 con un'aggiunta così ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021)aver ricevuto un importante aggiornamento legato a, il contenuto che consente di aavere animali da compagnia, lo studio di sviluppo di No Man's Sky sembra ver già le idee chiare riguardo il futuro del gioco nel. Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale,ha annunciato alcuni dettagli: "Gli esploratori di No Man's Sky sono sempre stati attratti dalle strane, vibranti e spesso bizzarre creature che popolano i suoi infiniti mondi. Tuttavia, fino ad ora, le interazioni faccia a faccia con quelle creature sono state relativamente limitate, con amicizie che durano temporaneamente. Volevamo creare un'opportunità per i giocatori di formare legami più profondi e duraturi con la fauna che incontrano durante il loro viaggio. Iniziare ilcon un'aggiunta così ...

Entreri41 : @_imnyx @Joker__Reloaded vale la pena no man's sky? ultimi giochi giocati death stranding (epocale) factorio (mi… - _imnyx : @Joker__Reloaded @Entreri41 Magari faranno come No Man's Sky, ma credo gli ci vorrà più tempo. Bethesda non è Hello Games. - morfeoz_ : @Sky_Winter_0 SKIN FEA MAN JSBAGSHSHJSJSKSJS - RobyCasati : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (No Man's Sky) live at -