No di Salvini ad un nuovo lockdown: “C’è un’enorme voglia di ritorno alla vita” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteo Salvini boccia l’ipotesi di un nuovo lockdown: “Servono interventi mirati nelle zone più a rischio”. ROMA – Matteo Salvini ‘boccia’ l’ipotesi di un nuovo lockdown generale. Intervenuto ai microfoni di 7Gold, il leader della Lega ha detto no ad una nuova chiusura: “Io ho chiesto interventi nei singoli Comuni e Province, non si chiuda tutta la Regione. Comunque, soluzione è il piano vaccinale, non ce ne sono altre, o ci diamo una mossa…“. Salvini: “C’e voglia di ritorno alla vita” Il leader della Lega ha confermato la sua linea: “Con estrema cautela e prudenza, ma serve un graduale ritorno alla vita – ha sottolineato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteoboccia l’ipotesi di un: “Servono interventi mirati nelle zone più a rischio”. ROMA – Matteo‘boccia’ l’ipotesi di ungenerale. Intervenuto ai microfoni di 7Gold, il leader della Lega ha detto no ad una nuova chiusura: “Io ho chiesto interventi nei singoli Comuni e Province, non si chiuda tutta la Regione. Comunque, soluzione è il piano vaccinale, non ce ne sono altre, o ci diamo una mossa…“.: “C’edi” Il leader della Lega ha confermato la sua linea: “Con estrema cautela e prudenza, ma serve un graduale– ha sottolineato ...

LegaSalvini : NUOVO DECRETO COVID, SALVINI: 'NO LOCKDOWN O ITALIA TUTTA IN ZONA ARANCIONE' - matteosalvinimi : #Salvini: Ieri ho fatto il punto con il nuovo ministro dello Sviluppo economico visto che ci sono più di 100 crisi… - carlaruocco1 : Impresa impossibile, o quasi: il nuovo governo è in piedi da poche ore e abbiamo già convertito Matteo Salvini. Ve… - news_mondo_h24 : No di Salvini ad un nuovo lockdown: “C’è un’enorme voglia di ritorno alla vita” - aletrocino : Salvini vuole riaprire tutto, ma chi è in contatto con gli ospedali sa che tra una settimana ci sarà un'impennata,… -