Neville | “Il Manchester City soffoca l’avversario come Mayweather”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilprosegue inarrestabile la propria marcia in campionato, abbinando bel calcio e risultati. Gary, ex terzino e capitano delUnited ha voluto descrivere lo strapotere dei Citizens facendo però uno strano paragone: "Ilhato l’Arsenal nell’ultimo match di Premier League e mi ha ricordato un match diin cui vinse i primi tre round facendo altrettanto con, per poi tenerlo alle corde per i successivi round. Unmento metodico messo in pratica anche daldopo il vantaggio iniziale firmato da Sterling". E' così chegiudica la prestazione di ieri della squadra di Guardiola, che ha messo alle ...