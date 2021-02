Neville: «Il City soffoca l’avversario come Mayweather» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gary Neville, ex stella del Manchester United, ha paragonato la forza del Manchester City a quella del pugile Mayweather Gary Neville, ex terzino e capitano del Manchester United, ha paragonato la forza del Manchester City a quella del pugile Mayweather. «Il Manchester City ha soffocato l’Arsenal nell’ultimo match di Premier League e mi ha ricordato un match di Mayweather in cui vinse i primi tre round facendo altrettanto con l’avversario, per poi tenerlo alle corde per i successivi round. Un soffocamento metodico messo in pratica anche dal City dopo il vantaggio iniziale firmato da Sterling». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gary, ex stella del Manchester United, ha paragonato la forza del Manchestera quella del pugileGary, ex terzino e capitano del Manchester United, ha paragonato la forza del Manchestera quella del pugile. «Il Manchesterhato l’Arsenal nell’ultimo match di Premier League e mi ha ricordato un match diin cui vinse i primi tre round facendo altrettanto con, per poi tenerlo alle corde per i successivi round. Unmento metodico messo in pratica anche daldopo il vantaggio iniziale firmato da Sterling». Leggi su Calcionews24.com

MCalcioNews : Neville sul City: 'Mi ricorda Mayweather per come soffoca l'avversario' - ItaSportPress : Neville: 'Il Manchester City soffoca l'avversario come Mayweather' - -