Netflix svela il trailer de Gli Irregolari di Baker Street, serie che “copia” Sherlock Holmes (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli Irregolari di Baker Street è la nuova serie Netflix in cui i protagonisti giocano a fare Sherlock Holmes. A giudicare dal trailer, divulgato dal servizio di streaming, lo show si presenta come un fantasy horror ambientato nella Londra del XIX secolo. Scritto da Tom Bidwell (Watership Down, My Mad Fat Diary), che è tra i produttori esecutivi della serie, Gli Irregolari di Baker Street è descritto come “un dramma oscuro e misterioso che segue una banda di adolescenti di strada travagliati che vengono ingaggiati per risolvere i crimini per la il sinistro dottor Watson (interpretato da Royce Pierreson di Wanderlust) e il suo misterioso socio in affari, lo sfuggente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Glidiè la nuovain cui i protagonisti giocano a fare. A giudicare dal, divulgato dal servizio di streaming, lo show si presenta come un fantasy horror ambientato nella Londra del XIX secolo. Scritto da Tom Bidwell (Watership Down, My Mad Fat Diary), che è tra i produttori esecutivi della, Glidiè descritto come “un dramma oscuro e misterioso che segue una banda di adolescenti di strada travagliati che vengono ingaggiati per risolvere i crimini per la il sinistro dottor Watson (interpretato da Royce Pierreson di Wanderlust) e il suo misterioso socio in affari, lo sfuggente ...

