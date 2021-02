Nessun vaccino, turismo e zero mascherine: lo strano caso della Tanzania (Di lunedì 22 febbraio 2021) Hotel pieni di turisti, Nessun obbligo di indossare mascherine protettive o mantenere il distanziamento sociale, zero quarantene, party sulle spiagge e feste nelle discoteche. Tutto come ai vecchi tempi, come se il Sars-CoV-2 appartenesse a un’era geologica fa. Siamo in Tanzania, in Africa orientale, nell’unico Paese al mondo che sostiene di aver debellato la pandemia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 febbraio 2021) Hotel pieni di turisti,obbligo di indossareprotettive o mantenere il distanziamento sociale,quarantene, party sulle spiagge e feste nelle discoteche. Tutto come ai vecchi tempi, come se il Sars-CoV-2 appartenesse a un’era geologica fa. Siamo in, in Africa orientale, nell’unico Paese al mondo che sostiene di aver debellato la pandemia InsideOver.

