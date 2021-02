Nendo lancia il pallone che si costruisce da soli

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) In Giappone lo studio di designha realizzato “My football kit”: chi lo acquista può costruire il propriocome un puzzle Lo studio di design giapponeseha creato “My Football Kit”, il primoda calcio “fai-da-te” più resistente della controparte gonfiabile. La palla si presenta come un vero e proprio kit di costruzione: come spiega la Dire… L'articolo Corriere Nazionale.