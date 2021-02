«Nel tragitto da casa a Cinecittà, Fellini si fermava almeno due volte per telefonare a Giulietta» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Giornale intervista Francesca Fabbri Fellini, nipote e unica erede di Federico Fellini. Francesca è la figlia della sorella del regista, Maddalena. Parla del rapporto tra Fellini e la moglie, Giulietta Masina, di cui oggi ricorre il centenario della nascita. «Lui esaltò la grandezza di lei con capolavori assoluti come La strada o Le notti di Cabiria. Poi però gli altri registi avevano una specie d’imbarazzo a proporre film alla “moglie di Fellini”. Eppure, la sera dell’Oscar a Le notti di Cabiria, quando lei timidamente chiese l’autografo al suo mito Clark Gable, si sentì rispondere: “Stasera sono io che devo chiederlo a te”». Giulietta, dice, era «Piccola di centimetri ma enorme di cuore. Con Danny Kaye fu la prima Ambasciatrice di Buona Volontà dell’Unicef. Aveva perso il suo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Giornale intervista Francesca Fabbri, nipote e unica erede di Federico. Francesca è la figlia della sorella del regista, Maddalena. Parla del rapporto trae la moglie,Masina, di cui oggi ricorre il centenario della nascita. «Lui esaltò la grandezza di lei con capolavori assoluti come La strada o Le notti di Cabiria. Poi però gli altri registi avevano una specie d’imbarazzo a proporre film alla “moglie di”. Eppure, la sera dell’Oscar a Le notti di Cabiria, quando lei timidamente chiese l’autografo al suo mito Clark Gable, si sentì rispondere: “Stasera sono io che devo chiederlo a te”»., dice, era «Piccola di centimetri ma enorme di cuore. Con Danny Kaye fu la prima Ambasciatrice di Buona Volontà dell’Unicef. Aveva perso il suo ...

