Nel suo discorso al Senato Draghi ha parlato poco (e male) di politica estera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il discorso di Mario Draghi al Senato italiano è risultato, tutto sommato, non entusiasmante per vari aspetti e vago su molti. Da esso traspariva ovviamente, fatta la tara degli omaggi di prammatica a Papa Francesco e alla sua enciclica ambientalista, un innegabile e scontato ossequio al mercato e alle sue leggi supreme. Tuttavia, la parte peggiore del discorso per la sua inconsistenza, e quindi sia per le poche cose dette che per le molte non dette, è stata quella dedicata alla politica estera ed europea. Ciò può apparire strano, trattandosi di una personalità di indubbio e – almeno in parte – meritato prestigio a livello internazionale. Ma non bisogna dimenticare che tale prestigio Mario Draghi lo ha acquisito nella sua qualità di grande banchiere e presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildi Marioalitaliano è risultato, tutto sommato, non entusiasmante per vari aspetti e vago su molti. Da esso traspariva ovviamente, fatta la tara degli omaggi di prammatica a Papa Francesco e alla sua enciclica ambientalista, un innegabile e scontato ossequio al mercato e alle sue leggi supreme. Tuttavia, la parte peggiore delper la sua inconsistenza, e quindi sia per le poche cose dette che per le molte non dette, è stata quella dedicata allaed europea. Ciò può apparire strano, trattandosi di una personalità di indubbio e – almeno in parte – meritato prestigio a livello internazionale. Ma non bisogna dimenticare che tale prestigio Mariolo ha acquisito nella sua qualità di grande banchiere e presidente della ...

ItalianNavy : Buon compleanno alla nostra 'nave più bella del mondo' che oggi festeggia il suo novantesimo anno di età. Tanti… - guerini_lorenzo : “Non chi comincia ma quel che persevera”. Fedele al suo motto da 90 anni è fiore all’occhiello di @ItalianNavy. Ind… - Davide : Nel suo primo atto da ministra (e nel silenzio pressoché generale), Marta Cartabia ha incontrato il Garante per i d… - Pallina30261188 : @Pizzahoran99 Ma non ci torna più nel suo letto....figurati - gianpieromarino : RT @Lucone71: Baricentro più basso ? Ritorno delle 2 punte vicine ? Rinuncia al possesso deleterio in metà campo avversaria ? Eriksen nel s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel suo Music, di Sia Sia lo gira nel 2017 ma lo annuncia nel 2015, quando si dice pronta per il suo debutto nel lungometraggio dopo aver collaborato alla regia di Chandelier , uno dei suoi video più noti.

Quali sono le più belle e particolari etichette dei vini italiani? ... che cosa guida l'acquisto di un vino? L'etichetta di un vino è il suo biglietto da visita Per distinguersi tra gli scaffali di un'enoteca, così come nel catalogo online di un negozio online di vini ...

Ferrara, donna trovata morta nel suo appartamento. “Ipotesi omicidio” Fanpage.it Rabbia per la Catalogna mai nata, Pablo Hasél ha solo aperto il vaso di Pandora Ancora proteste, arresti e feriti per il rapper. Il prof. Steven Forti (UAB): "Non è una rivendicazione indipendentista, ma sono giovani che hanno bevuto da quella coppa" ...

Viaggio nel cuore della pandemia: Alzano e Nembro, un anno dall’incubo Un anno dopo, qui ancora non si è visto nessuno. Un ministro, un deputato. Un assessore. Un portaborse. Nessuno. Il 27 aprile, Giuseppe Conte venne infine in Lombardia, e disse: «Quei due piccoli comu ...

Sia lo gira2017 ma lo annuncia2015, quando si dice pronta per ildebuttolungometraggio dopo aver collaborato alla regia di Chandelier , uno dei suoi video più noti.... che cosa guida l'acquisto di un vino? L'etichetta di un vino è ilbiglietto da visita Per distinguersi tra gli scaffali di un'enoteca, così comecatalogo online di un negozio online di vini ...Ancora proteste, arresti e feriti per il rapper. Il prof. Steven Forti (UAB): "Non è una rivendicazione indipendentista, ma sono giovani che hanno bevuto da quella coppa" ...Un anno dopo, qui ancora non si è visto nessuno. Un ministro, un deputato. Un assessore. Un portaborse. Nessuno. Il 27 aprile, Giuseppe Conte venne infine in Lombardia, e disse: «Quei due piccoli comu ...