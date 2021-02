Negli Usa i morti per Covid sono più di quelli delle guerre mondiali e del Vietnam messe insieme (Di lunedì 22 febbraio 2021) Usa verso 500mila morti Covid, più di quelli in tre guerre: Primo e secondo conflitto mondiale e Vietnam Gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 500mila morti per Covid, quasi mezzo milione di caduti in quasi un anno di pandemia. Fa notare il New York Times che si tratta di un numero elevato, maggiore di quello dei morti americani sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra in Vietnam insieme. Negli Usa il numero dei casi sta rallentando ma ci sono timori per le nuove varianti, come in Italia e nel resto d’Europa. Il presidente Joe Biden tenta di infondere fiducia agli americani: “Siamo vicini alla svolta, ad agosto staremo ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Usa verso 500mila, più diin tre: Primo e secondo conflitto mondiale eGli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 500milaper, quasi mezzo milione di caduti in quasi un anno di pandemia. Fa notare il New York Times che si tratta di un numero elevato, maggiore di quello deiamericani sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra inUsa il numero dei casi sta rallentando ma citimori per le nuove varianti, come in Italia e nel resto d’Europa. Il presidente Joe Biden tenta di infondere fiducia agli americani: “Siamo vicini alla svolta, ad agosto staremo ...

