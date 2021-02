NBA 2021, i risultati della notte. Brooklyn batte i Clippers, Phildelphia ko a Toronto. Vittorie per Melli e Gallinari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono otto le partite della notte NBA. Sesta vittoria consecutiva per i Brooklyn Nets, ancora privi di Kevin Durant. La squadra di Steve Nash ha espugnato Los Angeles, battendo 112-108 i Clippers. Senza l’ex Warriors i protagonisti sono stati James Harden e Kyrie Irving: il primo ha chiuso il suo match con 37 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre il secondo ha messo a referto 28 punti. Ai Clippers non sono bastati i 34 di Paul George e la doppia doppia di Kawhi Leonard (29 punti e 13 rimbalzi). Serata positiva per gli italiani. Clamorosa risalita dei New Orleans Pelicans di Nicolò Melli, che rimontano da -24 i Boston Celtics e vincono 120-115 dopo un tempo supplementare. Melli segna solo 3 punti (1/7 da tre), ma è con lui in campo nell’ultimo quarto, e ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono otto le partiteNBA. Sesta vittoria consecutiva per iNets, ancora privi di Kevin Durant. La squadra di Steve Nash ha espugnato Los Angeles,ndo 112-108 i. Senza l’ex Warriors i protagonisti sono stati James Harden e Kyrie Irving: il primo ha chiuso il suo match con 37 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre il secondo ha messo a referto 28 punti. Ainon sono bastati i 34 di Paul George e la doppia doppia di Kawhi Leonard (29 punti e 13 rimbalzi). Serata positiva per gli italiani. Clamorosa risalita dei New Orleans Pelicans di Nicolò, che rimontano da -24 i Boston Celtics e vincono 120-115 dopo un tempo supplementare.segna solo 3 punti (1/7 da tre), ma è con lui in campo nell’ultimo quarto, e ...

