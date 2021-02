Nativi americani contro la Jeep: “Basta usare il nome Cherokee. Ci usate solo per vendere” (Di lunedì 22 febbraio 2021) New York, 22 feb – La richiesta arriva direttamente da Chuck Hoskin Jr., capo della Cherokee Nation: la Jeep deve smettere di utilizzare il nome Cherokee per identificare uno dei suoi modelli più venduti. La lettera del capo Cherokee alla Jeep Una missiva indirizzata alla redazione della rivista specializzata in automobili Car and Driver porta la firma di Chuck Hoskin Jr., il capo della Cherokee Nation. La Nazione Cherokee è la la più grande delle tre tribù riconosciute dal governo degli Stati Uniti. Cherokee, non solo un nome affascinante Il primo modello di Jeep Cherokee ha visto la luce nel lontano 1974, quando la casa automobilistica inventò un fuoristrada a due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) New York, 22 feb – La richiesta arriva direttamente da Chuck Hoskin Jr., capo dellaNation: ladeve smettere di utilizzare ilper identificare uno dei suoi modelli più venduti. La lettera del capoallaUna missiva indirizzata alla redazione della rivista specializzata in automobili Car and Driver porta la firma di Chuck Hoskin Jr., il capo dellaNation. La Nazioneè la la più grande delle tre tribù riconosciute dal governo degli Stati Uniti., nonunaffascinante Il primo modello diha visto la luce nel lontano 1974, quando la casa automobilistica inventò un fuoristrada a due ...

