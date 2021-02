Napoli, Osimhen dimesso dall’ospedale di Bergamo: la situazione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Victor Osimhen ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII° di Bergamo per fare rientro a Napoli entro sera. La situazione Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Victor Osimhen ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII° di Bergamo per fare rientro a Napoli entro sera. L’attaccante nigeriano aveva passato la notte in osservazione dopo il colpo alla nuca subito nel corso della gara contro l’Atalanta. +++ @victorOsimhen9 dimesso dall’ospedale di Bergamo. In serata farà rientro a Napoli +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissNapoli) February 22, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Victorha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII° diper fare rientro aentro sera. LaCome riferito da Radio Kiss Kiss, Victorha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII° diper fare rientro aentro sera. L’attaccante nigeriano aveva passato la notte in osservazione dopo il colpo alla nuca subito nel corso della gara contro l’Atalanta. +++ @victordi. In serata farà rientro a+++ — Radio Kiss Kiss(@kisskiss) February 22, 2021 Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Napoli, attimi di paura per Victor #Osimhen - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - GoalItalia : ?? #AtalantaNapoli, paura per #Osimhen: portato fuori in barella dopo un colpo alla testa - fiore_1926 : RT @SkySport: Osimhen dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Atalanta-Napoli: domani altri esami - SkySport : Osimhen dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Atalanta-Napoli: domani altri esami -