Napoli | Mertens è tornato a Castel Volturno | lavoro in solitaria

Il Napoli ha confermato ufficialmente che Dries Mertens è rientrato a Castel Volturno dopo aver svolto in Belgio parte del lavoro di riabilitazione per l'infortunio alla caviglia accusato in Coppa Italia contro lo Spezia. L'attaccante belga ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo.

