Napoli, la storica nave Amerigo Vespucci compie oggi 90 anni

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Il 22 febbraio del 1931 veniva inaugurata la nave scuola della Marina Militare "Amerigo Vespucci". Un'imbarcazione che è diventata il simbolo del mare italiano e che accoglie migliaia di turisti in ogni luogo dove ormeggia. Queste le parole del primo cittadino di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, sulla propria pagina facebook: "Buon compleanno, Amerigo Vespucci! oggi compie 90 anni la nave più bella del mondo. Onore e vanto di Castellammare di Stabia, a cui dà lustro in giro per i mari di tutto il mondo, portando con sé l'identità della città e del cantiere che le ha dato i natali il 22 febbraio 1931. Un cantiere che rappresenta tuttora l'industria più importante del Meridione

