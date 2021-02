Napoli, Insigne shock. L’agente: “Non so se sogna di finire qui la carriera” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il futuro di Lorenzo Insigne vaga nell’incertezza. Vincenzo Pisacane, il suo agente, ha infatti messo le pulci all’orecchio di Aurelio de Laurentiis e dei tifosi tutti con delle scioccanti rivelazioni. Lorenzo Insigne ha vestito la maglia azzurra per la prima volta nel lontano 24 gennaio 2010 quando subentrò a German Denis negli attimi finali della gara contro il Livorno vinta dai partenopei con un netto 0-2. Da quel momento in poi, a parte i prestiti alla Cavese, Foggia e Pescara (squadra che lo ha consacrato grazie soprattutto agli insegnamenti di Zeman) la sua vita, professionale e personale, è stata sempre a Napoli. Per questo lasciano di stucco le dichiarazioni di Pisacane che mette dei dubbi sul suo futuro. Queste le parole delL’agente a Canale 21: “Parlarne ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il futuro di Lorenzovaga nell’incertezza. Vincenzo Pisacane, il suo agente, ha infatti messo le pulci all’orecchio di Aurelio de Laurentiis e dei tifosi tutti con delle scioccanti rivelazioni. Lorenzoha vestito la maglia azzurra per la prima volta nel lontano 24 gennaio 2010 quando subentrò a German Denis negli attimi finali della gara contro il Livorno vinta dai partenopei con un netto 0-2. Da quel momento in poi, a parte i prestiti alla Cavese, Foggia e Pescara (squadra che lo ha consacrato grazie soprattutto agli insegnamenti di Zeman) la sua vita, professionale e personale, è stata sempre a. Per questo lasciano di stucco le dichiarazioni di Pisacane che mette dei dubbi sul suo futuro. Queste le parole dela Canale 21: “Parlarne ...

Notiziedi_it : L’agente di Insigne: “Rinnovo? Non ora. Chiudere la carriera a Napoli? Non so cosa sogni” - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Insigne, l’agente: “Lorenzo pronto a giocare contro il Granada con le infiltrazioni” - TolliVincenzo : RT @sportface2016: #Napoli, l’agente di #Insigne spaventa i tifosi: “Inopportuno parlare del rinnovo. Non so se sogna di chiudere la carrie… - titty_napoli : RT @sportface2016: #Napoli, l’agente di #Insigne spaventa i tifosi: “Inopportuno parlare del rinnovo. Non so se sogna di chiudere la carrie… - aylaf__ : RT @sportface2016: #Napoli, l’agente di #Insigne spaventa i tifosi: “Inopportuno parlare del rinnovo. Non so se sogna di chiudere la carrie… -