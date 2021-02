Napoli-Granada | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è in programma per giovedì 25 febbraio 2021. Il match sarà valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. L’andata ha visto trionfare la squadra spagnola per 2-0 grazie alle reti di Herrera e Kenedy. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:55 dal Diego Armando Maradona di: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla sconfitta in campionato per 4-2 contro l’Atalanta. Per la squadra partenopea, complice i tanti infortuni, non è un momento positivo. Solo una vittoria nelle ultime 4 partite dove la difesa ha concesso 8 gol. Gattuso però ha ricevuto la conferma fino al termine della stagione dal presidente De Laurentiis dopo la vittoria contro la Juventus. Ildovrà recuperare le due reti di svantaggio ...