Napoli-Granada | Europa League | programma | orario | tv | probabili formazioni

Dopo la scoppola presa in Spagna, il Napoli torna ad affrontare il Granada nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, cercando di ribaltare il 2-0 dell'andata. Un'impresa difficile, ma non impossibile, per una formazione che in campionato sta facendo fatica, trovando però qualche risultato degno di nota. La sfida si svolgerà dunque giovedì, 25 febbraio, a partire dalle ore 18.55, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 254, mentre non mancherà lo streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

