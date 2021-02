Napoli, difende l’amico dai bulli, ma viene pestato per questo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzo di 13 anni ha cercato di difendere un ragazzo più piccolo dai bulli, ma il suo coraggio non è servito a fermarli. Non è passato oltre, non ha girato lo sguardo, ma invece ha deciso di affrontare i bulli, due ragazzi più grandi di loro, subendone poi le conseguenze. Succede a Bagnoli, provincia di Napoli, in una delle scuole più frequentate dalla città: un pestaggio in strada, davanti l’uscita dell’istituto, loro più grandi ed un ragazzino piccolo e gracile. Uno degli alunni non ci sta e dice ai bulli di smettere di picchiare quel povero ragazzo. Loro si accaniscono anche con lui, picchiandolo. LEGGI ANCHE >>> Marco è stato trovato morto, un pupazzo nella sua stanza: ucciso dai bulli LEGGI ANCHE >>> bullismo sul posto ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzo di 13 anni ha cercato dire un ragazzo più piccolo dai, ma il suo coraggio non è servito a fermarli. Non è passato oltre, non ha girato lo sguardo, ma invece ha deciso di affrontare i, due ragazzi più grandi di loro, subendone poi le conseguenze. Succede a Bagnoli, provincia di, in una delle scuole più frequentate dalla città: un pestaggio in strada, davanti l’uscita dell’istituto, loro più grandi ed un ragazzino piccolo e gracile. Uno degli alunni non ci sta e dice aidi smettere di picchiare quel povero ragazzo. Loro si accaniscono anche con lui, picchiandolo. LEGGI ANCHE >>> Marco è stato trovato morto, un pupazzo nella sua stanza: ucciso daiLEGGI ANCHE >>>smo sul posto ...

