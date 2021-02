Napoli | De Luca dopo la folla del weekend | “Vi siete divertiti sul lungomare? Bravi | ora siamo arancioni E senza attenzione diventeremo rossi”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Vi? Avete mangiato sul, orazona arancione e se nonattenti saremo in zona rossa”. Così il governatore della Campania, Vincenzo Dele immagini deldurante il quale molti cittadini sono usciti riempiendo le vie del centro e il. A causa dell’aumento dei contagi e dei ricoveri, infatti, la Regione è diventata zona arancione, e il rischio è che possa entrare presto in rossa. Delancia un avvertimentoi comportamenti dele aggiunge: “Ho visto nelle transenne messe sulquando ormai non servivano più a nulla. E la sera ...

... ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa ' : così Vincendo Deha criticato le ...alla grande quantità di persone registratasi in particolare sul lungomare della città di, ...IL LOCKDOWN Campania zona arancione, Deaccusa: 'Vi siete divertiti? E...Vi siete divertiti? Ora la Campania rischia la zona rossa. Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona ...Coronavirus Campania: 1.202 contagi, il tasso è al 10.2%. Come ogni lunedì sono stati effettuati molti tamponi in meno e i dati non risultano attendibili. Sono morte altre 21 persone e preoccupa l'aum ...