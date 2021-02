Napoli, crisi nera per Gattuso: Adl pensa al ritiro punitivo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quella di ieri è stata un’altra sconfitta e soprattutto un’ulteriore prestazione deludente degli azzurri nel match di campionato contro l’Atalanta. Gattuso ormai sembra in balia delle onde. Vero è che sta facendo i conti con tante assenze ma questo non può diventare un’alibi all’infinito. Nel frattempo infatti il club partenopeo è uscito dalla zona Champions., mentre in Europa League servirà una grande impresa per superare il Granada e quello scoglio dei due gol di scarto. Questa stagione è problematica per tutti. Lo è stata fin da settembre. Una preparazione rapida e senza, o quasi, del riposo, dopo lo scorso campionato. Gli effetti del covid che si sono fatti sentire un po’ su tutti i club. Sono tutte verità, ma non può essere una scusa solo per il Napoli. Lo stesso Granada ha giocato contro gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quella di ieri è stata un’altra sconfitta e soprattutto un’ulteriore prestazione deludente degli azzurri nel match di campionato contro l’Atalanta.ormai sembra in balia delle onde. Vero è che sta facendo i conti con tante assenze ma questo non può diventare un’alibi all’infinito. Nel frattempo infatti il club partenopeo è uscito dalla zona Champions., mentre in Europa League servirà una grande impresa per superare il Granada e quello scoglio dei due gol di scarto. Questa stagione è problematica per tutti. Lo è stata fin da settembre. Una preparazione rapida e senza, o quasi, del riposo, dopo lo scorso campionato. Gli effetti del covid che si sono fatti sentire un po’ su tutti i club. Sono tutte verità, ma non può essere una scusa solo per il. Lo stesso Granada ha giocato contro gli ...

ilmatrix_77 : @Alehander_Ver @frasigno66 @aylaf__ Hanno detto derby alle 23:57 dopo un’ora e mezza di trasmissione... dopo aver t… - infoitsport : Gattuso, allenatore ribelle in crisi col Napoli e De Laurentiis - NincoNanco07 : ADL dovrebbe essere infuriato solo con sé stesso, era partito con il vantaggio di prendere un club importante con z… - fabriziobocca1 : #Inter, Conte ha bruciato tutto per lo scudetto - In #Bloooog! il Bar Sport di @repubblica parliamo di #MilanInter… - ElioGuerriero : CALCIO. Dunque l'Inter schiaccia il Milan e può pensare di vincere lo scudetto. Grandi Lautaro e Lukaku e Handanovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crisi Grottaminarda, scuole ancora chiuse. Napoli 13 Ottobre 2020. Somma Vesuviana (NA). ANSA/CESARE ABBATE/ Con l'Ordinanza n. 5 di sabato 20 ... alla comunicazione del 9 febbraio dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure ...

Anthony Fauci: 'Mascherine forse ancora necessarie nel 2022' 'Non lo sappiamo', risponde ad una domanda sulla fine della crisi, intervenendo sulla Cnn. E le ... Read More Sport Atalanta - Napoli 4 - 2, la Dea in zona Champions 21 Febbraio 2021 L'Atalanta batte il ...

Napoli, crisi totale: 5a sconfitta in un mese. Gattuso: “Non si va avanti così” Sport Fanpage Napoli, crisi nera per Gattuso: Adl pensa al ritiro punitivo Napoli – Quella di ieri è stata un’altra sconfitta e soprattutto ... Lo spogliatoio sembra essersi spezzato. Osimhen è in crisi nera. Bakayoko ride dopo una pesante sconfitta ed i calciatori in ...

Spiragli tattici Vol.49: La Waterloo del Napoli di Gattuso Sette sconfitte in un mese e mezzo, solo nel 2021. Il Napoli è diventato imbarazzante, e soprattutto non è più una squadra.

13 Ottobre 2020. Somma Vesuviana (NA). ANSA/CESARE ABBATE/ Con l'Ordinanza n. 5 di sabato 20 ... alla comunicazione del 9 febbraio dell'Unità diRegionale per la realizzazione di misure ...'Non lo sappiamo', risponde ad una domanda sulla fine della, intervenendo sulla Cnn. E le ... Read More Sport Atalanta -4 - 2, la Dea in zona Champions 21 Febbraio 2021 L'Atalanta batte il ...Napoli – Quella di ieri è stata un’altra sconfitta e soprattutto ... Lo spogliatoio sembra essersi spezzato. Osimhen è in crisi nera. Bakayoko ride dopo una pesante sconfitta ed i calciatori in ...Sette sconfitte in un mese e mezzo, solo nel 2021. Il Napoli è diventato imbarazzante, e soprattutto non è più una squadra.