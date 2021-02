Napoli, covid party all’interno di un bed and breakfast: volano sanzioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa notte in piazza Municipio sono state registrate ben due feste in barba alle norme anti covid e alla zona arancione. In due stanze di un bed and breakfast sono stati riscontrati schiamazzi e musica ad alto volume mentre una paninoteca era aperta oltre l’orario consentito senza giustificato motivo. Stavano festeggiando un compleanno i 12 napoletani tra i 26 e i 18 anni, di cui 4 già sanzionati nei mesi scorsi ed un altro denunciato nel settembre 2020 per violazione della quarantena. Sanzionati per inottemperanza alle misure anti covid-19 perché sorpresi in una stanza. Ad intervenire sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante il servizio di controllo del territorio sulla scorta di una segnalazione per schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa notte in piazza Municipio sono state registrate ben due feste in barba alle norme antie alla zona arancione. In due stanze di un bed andsono stati riscontrati schiamazzi e musica ad alto volume mentre una paninoteca era aperta oltre l’orario consentito senza giustificato motivo. Stavano festeggiando un compleanno i 12 napoletani tra i 26 e i 18 anni, di cui 4 già sanzionati nei mesi scorsi ed un altro denunciato nel settembre 2020 per violazione della quarantena. Sanzionati per inottemperanza alle misure anti-19 perché sorpresi in una stanza. Ad intervenire sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante il servizio di controllo del territorio sulla scorta di una segnalazione per schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle ...

